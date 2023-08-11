В Маарду и Ласнамяэ при схожих обстоятельствах произошли возгорания в многоквартирных домах

10 августа в 22.58 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в 9-этажном доме на улице Пикри в столичном районе Ласнамяэ ощущается запах дыма, однако звонивший не смог назвать ни этаж, ни квартиру. Как выяснили спасатели, запах дыма ощущался из квартиры на 2-м этаже. Проникнув в квартиру, они установили, что горит еда, забытая на включенной плите уснувшим хозяином. В квартире отсутствовал дымовой датчик. Квартиру проветрили, собственнику посоветовали срочно приобрести дымовой датчик.

В 16.45 Центр тревоги оповестили о том, что в Маарду на улице Кеэмикуте из квартиры на 6-м этаже 12-этажного жилого дома доносится запах дыма. На стук соседей квартиру не открывают. В доме сработала автоматическая пожарная сигнализация. Спасатели отреагировали на вызов значительными силами. Проникшие в 16.55 в квартиру спасатели установили, что горит еда на плите. Хозяин квартиры поставил еду разогреваться, а сам прилег отдохнуть. Когда квартиру открыли, она была наполнена дымом, к этому времени хозяин квартиры проснулся. Квартиру проветрили, никто не пострадал.

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