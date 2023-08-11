Кая Каллас: у меня есть конкретные доказательства недопустимых действий советника президента

Вернувшаяся из отпуска премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в четверг заявила, что узнала о разговоре министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ) и канцлера министерства Мерике Сакс с советником президента по внутренним вопросам еще в июне, то есть вскоре после того, как он состоялся, пишет новостной портал ERR.

По словам главы правительства, Сильдам связал провозглашение законов с выделением средств на содержание канцелярии президента, о чем и Вырклаев, и Сакс ранее говорили Delfi.

„Это не обвинения одной стороны в адрес другой, это то, как все было на самом деле. Тому есть конкретные доказательства“, - заявила Каллас в четверг вечером в программе „Актуальная камера“.

„Я думаю, что это одна из тех вещей, которые, может быть, несколько лет назад были нормальными, но сейчас это не нормально. Точно так же, как ненормально делать какие-то замечания, например, в трудовых коллективах, что, возможно, было принято в прошлом“, - добавила она.

Рейнсалу приглашает Каллас на заседание специальной комиссии

Председатель парламентской комиссии по контролю за бюджетом Рийгикогу Урмас Рейнсалу (Isamaa) объявил сегодня в социальных сетях, что в связи с вчерашними заявлениями премьер-министра приглашает ее в понедельник на заседание комиссии.

„Накануне в программе „Актуальная камера“ премьер-министр выступила с очень серьезным обвинением в том, что в прошлом торг относительно провозглашения законов был обычным делом, но сейчас это недопустимо. Премьер-министр должна ответить за свои слова и дать объяснения“, - написал в пятницу Рейнсалу в социальных сетях.

Урмас Рейнсалу хочет знать, кто именно в прошлом пытался использовать такую практику, были ли эта торговля эффективной и в отношении каких конкретно законов, а также желает выяснить, откуда у премьер-министра данная информация.

„Такие заявления из уст премьера, дискредитирующие функционирование государства в прошлом, не могут просто так оставаться висеть в воздухе“, - подчеркнул политик.