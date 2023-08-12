Эстония пожертвует Украине ручное огнестрельное оружие

„Необходимо поддержать Украину против продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Мы снова нашли возможность, как Эстония могла бы протянуть руку помощи“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.

„Российская Федерация не должна получать выгоду от агрессии. Для этого сторонники Украины должны ускорить как предоставление военной помощи, так и повышение потенциала собственной оборонной промышленности“, – пояснил он.

Эстония уже оказала Украине военную помощь на сумму более 400 млн евро, что составляет более 1% ВВП страны. Ранее Эстония передала Украине, в частности, противотанковые управляемые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и т. д.) и сухие пайки.

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