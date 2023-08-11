Пилотный проект ночных автобусов в Таллинне продлен до конца октября

Как пояснил вице-мэр Владимир Свет, возможность продлить период пилотного проекта появилась, поскольку выделенные на проект в бюджете этого года 300 000 евро не будут полностью израсходованы к первоначально запланированному сроку.

„При составлении бюджета мы учитывали вероятность того, что придется ликвидировать последствия вандализма, но, к счастью, такой необходимости не возникло. Мы решили использовать все запланированные средства и продлить проект, чтобы получить представление том, будет ли востребована услуга осенью, когда закончится период отпусков. Летние месяцы показали, что пассажиры достаточно активно пользуются этими автобусами“, - сказал Свет.

Кроме того, в августе Таллиннский центр стратегического управления проведет опрос пассажиров ночных автобусов, чтобы выяснить их ожидания и пожелания. Результаты опроса помогут лучше определить профиль пассажиров ночных автобусов и оценить результаты пилотного проекта.

Ночные автобусы отправляются от остановки междугородних автобусов на Балтийском вокзале. Автобусы ходят с пятницы по воскресенье с половины первого ночи до пяти утра с интервалом в 30 минут. Автобус № 91 следует в направлении Мустамяэ, № 92 - в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 - в направлении Пельгуранна и № 94 - в направлении Прийсле. Автобусы курсируют в обоих направлениях, возвращаясь на Балтийский вокзал.

Для жителей Таллинна проезд бесплатный, для остальных пассажиров - по обычному тарифу. Расписание можно найти на автобусных остановках и на сайте transport.tallinn.ee.