ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Успейте насладиться летом! Погода порадует нас теплом

Суббота, 12.08:

Ночью. До полуночи переменная облачность, местами ливни. После полуночи небо прояснится, осадки прекратятся. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха от 8 до 13°C, на берегу до 17°C.

Днем. Утром солнечная и сухая погода, во второй половине дня облачно и возможны дожди. Ветер западный, 2-7 м/с, в восточной Эстонии усилится ветер северных направлений - 5-10 м/с, на берегу порывами до 13 м/с. Температура воздуха - от 20 до 24°C, на побережье местами до 18°C.

Воскресенье, 13.08:

Ночью. Ясная и сухая погода. Облачно с вероятностью дождя только в Вырумаа и Пылвамаа. Ветер преимущественно северный 2-7 м/с и до 10 м/с в восточной Эстонии, после полуночи в западной Эстонии переменных направлений. Температура воздуха от 8 до 13°C, на побережье до 17°C.

Днем. В восточной Эстонии переменная облачность, местами ливень, возможна гроза. На западе страны малооблачно и без осадков. Северо-западный ветер 2-7 м/с, на островах и западном побережье - южный. Температура воздуха от 20 до 25°C, на побережье местами до 18°C.

Понедельник, 14.08:

Ночью. Преимущественно ясная погода. Облачно и с вероятностью ливней лишь в восточной части страны. Ветер западных направлений, в западной Эстонии - южный, 2-7 м/с. Температура воздуха от 9 до 14°C, на побережье до 18°C.

Днем. Переменная облачность, местами ливни. Западный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха от 21 до 26°C, на побережье местами до 18°C.

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