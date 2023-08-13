ГРАФИКИ | В странах Балтии самые дорогие кредиты, но самые лучшие процентные ставки по вкладам в еврозоне

Данные Европейского центрального банка показывают, что средняя процентная ставка по новым срочным вкладам в еврозоне в июне составила 2,71%, что более чем на процентный пункт выше, чем в январе.

Если в начале года Эстония занимала седьмое место в еврозоне по уровню ставок по вкладам (в среднем 1,92%), отставая от Италии, Словакии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии и Австрии, то к июню она вышла на первое место. Средняя процентная ставка по новым срочным вкладам составила 3,75%, увеличившись по сравнению с началом года в два раза.