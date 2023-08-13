Экономика
13.08.2023, 18:30

ГРАФИКИ | В странах Балтии самые дорогие кредиты, но самые лучшие процентные ставки по вкладам в еврозоне

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В Латвии средняя процентная ставка по потребительским кредитам достигает 13,5%.
В Латвии средняя процентная ставка по потребительским кредитам достигает 13,5%.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В Эстонии самые лучшие в еврозоне процентные ставки по вкладам, а в Латвии - самые дорогие кредиты. Однако Эстония не сильно отстает от своих южных соседей по уровню процентных ставок по кредитам, пишет Ärileht.

Данные Европейского центрального банка показывают, что средняя процентная ставка по новым срочным вкладам в еврозоне в июне составила 2,71%, что более чем на процентный пункт выше, чем в январе.

Если в начале года Эстония занимала седьмое место в еврозоне по уровню ставок по вкладам (в среднем 1,92%), отставая от Италии, Словакии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии и Австрии, то к июню она вышла на первое место. Средняя процентная ставка по новым срочным вкладам составила 3,75%, увеличившись по сравнению с началом года в два раза.

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