Конфискация имущества в пользу Украины: министры юстиции Латвии и Эстонии договорились о сотрудничестве

Встреча министров прошла в Риге в четверг, 10 августа. Главной темой в повестке дня стало обсуждение совместных действий в поддержку Украины в сфере юстиции, а также развитие трансграничного сотрудничества в исполнении судебных решений, делах о взыскании алиментов, а также в вопросах образования кадров судебной системы.

Либиня-Эгнере отметила, что Латвия и Эстония имеют схожие цели развития сферы правосудия и возможности обмена опытом для формирования общей стратегии действий на уровне Европейского союза.

„При оказании помощи Украине особенно важно использовать как существующие правовые средства, так и разрабатывать новые, в том числе — решения о конфискации имущества в пользу Украины“, — указала глава Минюста Латвии.

Более подробно о договоренности с коллегой из Эстонии Либиня-Эгнере не рассказала.

Уже сообщалось, что в феврале этого года в окончательном чтении латвийский Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества. На нужды Украины также передаются автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей.

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