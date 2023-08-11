В Москве начался суд над убийцей эстонских школьниц в 1989 году

Тогда следователям не удалось раскрыть дело. Подозреваемого изобличили лишь 33 года спустя — в конце 2022-го — благодаря генетической экспертизе. Им оказался неоднократно судимый за мошенничество 57-летний Дмитрий Захаров. Теперь его судят по обвинению в убийстве с целью сокрытия другого преступления - изнасилования, пишет газета „Известия„.

По его словам, своих жертв он в лицо не помнит, но знает, что у одной из девочек живы родители, передает Rus.err.ee.

„Прощение, наверное, просить бесполезно, никто же меня не простит. Поэтому сказать мне нечего“, - сказал Захаров.

Как уже писал Delfi, 17-летние девушки Эда Эйкл и Криста Сарап жили в Таллинне, учились в 11-м классе средней школы с художественным уклоном. В Москву они приехали на поезде, остановились у родственников.

Днем 29 марта 1989 года девушки отправились на Старый Арбат, купить краски. Затем они пошли гулять и дошли до гостиницы „Россия“ в районе Зарядья. В то время у гостиницы часто находились люди, вращающиеся в преступных кругах. Возле отеля девушки познакомились с Дмитрием Захаровым, у которого к 1989 году уже была одна судимость за квартирную кражу, а также двумя его знакомыми. Мужчины предложили девушкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой.

Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице, которую раньше называли „пьяной“. По словам Захарова, девушки якобы сами проявили инициативу, а после начали кричать об изнасиловании.

Позже одну из девушек задушил сам Захаров, а с другой расправились двое его знакомых. Тела нашли на следующий вечер. Одна была задушена канатом, вторая своим же ремнем. Незадолго до смерти школьниц изнасиловали.

Сейчас из преступников жив только Захаров. Всего у него было 8 судимостей, и за решеткой он провел в совокупности около 10 лет. По делу об убийстве эстонских девушек его задержали 21 декабря 2022 года.