В Таллинне молодой водитель сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину

В 19:29 в Таллинне на улице Уус-Садама, 23 произошло дорожно-транспортное происшествие: 23-летний мужчина на автомобиле Toyota Auris совершил наезд на переходившую дорогу 84-летнюю женщину.

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