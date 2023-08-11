11.08.2023, 09:40
ДТП в Юри: машина вылетела в кювет и приземлилась на крышу
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент полиции и погранохраны сообщает о случившейся в четверг аварии.
В 08:23 в волости Раэ, Харьюмаа, возле АЗС Olerex в Пильдикюла произошло дорожно-транспортное происшествие: 31-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis съехал с дороги в кювет, после чего машина перевернулась на крышу.
Водитель и два находившихся в автомобиле пассажира, 35-летний мужчина и 53-летняя женщина, были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.
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