ДТП в Юри: машина вылетела в кювет и приземлилась на крышу

В 08:23 в волости Раэ, Харьюмаа, возле АЗС Olerex в Пильдикюла произошло дорожно-транспортное происшествие: 31-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis съехал с дороги в кювет, после чего машина перевернулась на крышу.

Водитель и два находившихся в автомобиле пассажира, 35-летний мужчина и 53-летняя женщина, были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

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