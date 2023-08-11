Поздно вечером в тяжелой аварии погиб пожилой мужчина

В четверг, 10 августа, в 22:00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ваймыйза в волости Мярьямаа столкнулись легковые автомобили Opel и BMW.



Представитель полиции Центральной Эстонии Раймонд Иннос сказал, что, по предварительным данным, авария произошла, когда автомобиль Opel поворачивал налево с шоссе Ваймыйза-Кырветагузе на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В этот момент в него врезался автомобиль BMW, ехавший со стороны Таллинна.



„К сожалению, 76-летний мужчина, который управлял Opel и находился в машине один, в результате аварии получил тяжелые травмы и скончался на месте“, — сообщил полицейский.



Водителя BMW - 48-летнего мужчину - и сидевшего рядом с ним 41-летнего мужчину медики скорой осмотрели на месте, но травм не выявили.

„Полицейский патруль на месте установил, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Точные обстоятельства аварии мы установим в ходе уголовного производства“, — добавил Иннос.



Был ли пьян водитель Opel, установит экспертиза. ДТП произошло на участке дороги, где максимальная разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

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