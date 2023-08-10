Экспорт эстонских товаров за год упал на 20%

„Улучшения я не вижу, все-таки исходя из того, что из европейских стран Эстония имеет самую высокую инфляцию и самое большое падение роста экономики, до конца года это продолжится“, - заявила глава Союза производителей мебели Вескимяги.

Высокие цены на сырье ударили по мебельной промышленности - конкурировать с ближайшими соседями эстонским компаниями непросто, заявили в мебельном предприятии Wermo, потерявшем летом 20% продаж, пишет Rus.err.ee.

„Скажем прямо - у нас цены на 10-15% выше. Если говорить о близлежащих странах, самая большая конкуренция у нас с Литвой, Латвией и Польшей. Также трудно конкурировать с поляками и литовцами“, - сказал директор по продажам Wermo Пеэтер Куум.

Ближайшие перспективы экспорта эстонских товаров довольно безрадостны - большая часть нашего экспорта идет в ЕС, экономика которого слабеет, а внешний спрос будет только уменьшаться.

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