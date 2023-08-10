10.08.2023, 21:03
Обходными путями в Россию? Экспорт из Эстонии в Центральную Азию растет невиданными темпами(1)
ФОТО: Shutterstock
Объемы экспорта из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан за последние полтора года увеличились на сотни и тысячи процентов. С большой долей вероятности экспортированные в Центральную Азию товары в итоге попадают в Россию, пишет dv.ee.
С началом военного вторжения России в Украину характер внешней торговли Эстонии с восточным соседом претерпел значительные изменения. Страны ЕС вместе с западными союзниками ввели ограничения на товары и услуги, которые разрешено продавать в РФ, но лазейки всегда находятся.
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