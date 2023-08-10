Обходными путями в Россию? Экспорт из Эстонии в Центральную Азию растет невиданными темпами

Объемы экспорта из Эстонии в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан за последние полтора года увеличились на сотни и тысячи процентов. С большой долей вероятности экспортированные в Центральную Азию товары в итоге попадают в Россию, пишет dv.ee.