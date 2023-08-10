Партнеры реформистов по коалиции критикуют проект автоналога

О ряде необходимых исключений: для людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и жителей сельской местности заявляет и лидер соцдемов, глава МВД Лаури Ляэнеметс. Тем временем Министерство финансов продолжает сбор мнений: предложения по проекту налога принимаются до 18 августа, а окончательно с его моделью правительство намерено определиться в сентябре.

Так, например, Спасательный департамент предлагается не облагать налогом автотранспорт, находящийся в государственной собственности, а также уточнить, будет ли ежегодный налог привязан к личности или автомобилю. В свою очередь Фонд дорожного страхования рекомендует при расчете регистрационного сбора брать за основу широкую модель налога, а при вычислении ежегодной ставки — узкую.

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