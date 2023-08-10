Жителей Причудья напугали безобидные ужи. Как отличить ужа от гадюки?

Сегодня ночью в 1.17 в Спасательный департамент обратился житель деревни Аласоо волости Пейпсияэре, в ванную комнату которого заползли змеи. Спасатели отловили двух ужей и отвезли их подальше от жилья человека.

Вчера в 10.45 в Центр тревоги поступил вызов из города Калласте: в баню на улице Кирику заползла змея, сильно напугав человека. К тому времени, как прибыли спасатели, уж успел скрыться. Спасатели закрыли куском доски щель между полом и стеной, чтобы змея не заползала в баню и не пугала людей.

Уж обыкновенный — один из двух видов змей, обитающих в Эстонии. В отличие от гадюки уж — неядовитая змея, ужа легко узнать по светлым пятнам в районе головы. Такая раскраска нетипична для гадюки, ее отличительная черта — зигзагообразный рисунок вдоль всего хребта.

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