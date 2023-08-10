Мошенники оформили на мужчину кредиты на 13 тысяч евро

В полицию обратился житель Валгамаа, которому в начале июня позвонил человек, представившийся сотрудником Tele2. Мошенник заявил о якобы взломанном почтовом ящике и посоветовал изменить его пароль. „Предполагаемый сотрудник“ Tele2 заявил, что также направит письмо в банк SEB, чтобы проверить, не велись ли там какие-либо подозрительные действия.

После этого мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником банка SEB, который сообщил, что на его имя были взяты кредиты в пяти разных банках. Мужчине посоветовали расторгнуть кредитные договоры, но для этого он должен был подтвердить свою заявку с помощью Smart-ID.

После этого мужчина обнаружил, что на его имя были открыты счета в различных банках и с них оформлялись кредитные договоры. Ущерб, причиненный мошенничеством, составил 13 215 евро.