Очень красивое ржавое что-то: жителей Ласнамяэ удивил вид нового монумента

„Очень красивое ржавое что-то. Только что поставили. Оно уже уже очень плохо выглядит“, - такой пост появился в группе Facebook „Lasnamäe elanike teated“. Автор поста прикрепил фото некой конструкции, вид которой удивил жителей района. О том, что же это за объект, RusDelfi спросил у старейшины Ласнамяэ Юлианны Юрченко.

„Речь идет о вырезанном из стального листа изображении конных гонок – отсылке к названию улицы Выйдуйооксу (в прошлом известной также как Скачковая улица и Rennbahnstraße). Дело в том, что полтора века назад именно в этих местах открылся и проработал почти два десятилетия первый в Таллинне ипподром, северная часть которого находилась вблизи улицы Лийкури, а южная – на месте нынешнего озера Паэ“.

Юлианна подчеркнула, что настоящий вид композиции не должен смущать читателей – со временем сталь корродирует, и изображение приобретет совсем иной облик. Конечный результат будет напоминать изображение кинокамеры, установленное в расположенном поблизости, на склоне Маарьямяги, Музее кино.

„Добавлю также, что это одна из трех подобных композиций, которые планируется установить на этом отрезке пешеходно-велосипедной дорожки, связывающей Ласнамяэ с центром города“ - сказала старейшина.

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