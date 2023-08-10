Новости Эстонии
10.08.2023, 17:11

Очень красивое ржавое что-то: жителей Ласнамяэ удивил вид нового монумента

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Старейшина: нынешний вид композиции не должен смущать жителей
Анна Тамм
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ФОТО: Erakogu

Недавно в Ласнамяэ появился монумент, внешний вид которого удивил жителей района. RusDelfi разобрался, в чем здесь дело.

„Очень красивое ржавое что-то. Только что поставили. Оно уже уже очень плохо выглядит“, - такой пост появился в группе Facebook „Lasnamäe elanike teated“. Автор поста прикрепил фото некой конструкции, вид которой удивил жителей района. О том, что же это за объект, RusDelfi спросил у старейшины Ласнамяэ Юлианны Юрченко.

„Речь идет о вырезанном из стального листа изображении конных гонок – отсылке к названию улицы Выйдуйооксу (в прошлом известной также как Скачковая улица и Rennbahnstraße). Дело в том, что полтора века назад именно в этих местах открылся и проработал почти два десятилетия первый в Таллинне ипподром, северная часть которого находилась вблизи улицы Лийкури, а южная – на месте нынешнего озера Паэ“.

Юлианна подчеркнула, что настоящий вид композиции не должен смущать читателей – со временем сталь корродирует, и изображение приобретет совсем иной облик. Конечный результат будет напоминать изображение кинокамеры, установленное в расположенном поблизости, на склоне Маарьямяги, Музее кино.

„Добавлю также, что это одна из трех подобных композиций, которые планируется установить на этом отрезке пешеходно-велосипедной дорожки, связывающей Ласнамяэ с центром города“ - сказала старейшина.

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