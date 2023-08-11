Владимир Свет: не планируем больше ничего раскапывать на улицах Таллинна

По словам Владимира Света, ремонты в центре Таллинна должны закончиться во второй половине осени. „Мы планируем открыть 1 сентября линии трамваев 2 и 4. Трамваи под номером 1 и 3, которые изначально планировалось запустить 25 сентября, ориентировочно возобновят движение 1 октября“, - поделился вице-мэр столицы. Такие изменения сроков были в данном случае обусловлены находкой старинного моста на перекрестке Нарва мнт и Йыэ. „Надеемся, что новые находки нас не подстерегают на строительной площадке“, - сказал Владимир Свет.

Политик согласился с тем, что сейчас происходит полнейший ад на дорогах города, и уверил, что в Таллинне не планируются в ближайшее время раскопки новых улиц. „Мы сосредоточены на том, чтобы открыть как можно больше дорог в августе, и к учебному году открыть все, что только можно открыть. Анонсирую, что через 10 дней мы объявим ситуацию насчет транспорта на 1 сентября и какие перекрестки будут открыты к тому времени“. По словам Владимира Света, к начале учебного года точно закончатся строительные работы на улицах Лиивалайа, Вана-Каламая, Сыпрузе пуйестеэ и на улице Техника. „Надеемся, что сможем открыть часть перекрестка в центре города. Но об этом расскажем чуть позже“, - повесил интригу вице-мэр Таллинна.