По словам Владимира Света, ремонты в центре Таллинна должны закончиться во второй половине осени. „Мы планируем открыть 1 сентября линии трамваев 2 и 4. Трамваи под номером 1 и 3, которые изначально планировалось запустить 25 сентября, ориентировочно возобновят движение 1 октября“, - поделился вице-мэр столицы. Такие изменения сроков были в данном случае обусловлены находкой старинного моста на перекрестке Нарва мнт и Йыэ. „Надеемся, что новые находки нас не подстерегают на строительной площадке“, - сказал Владимир Свет.

„Мы сосредоточены на том, чтобы открыть как можно больше дорог в августе, и к учебному году открыть все, что только можно открыть. Анонсирую, что через 10 дней мы объявим ситуацию насчет транспорта на 1 сентября и какие перекрестки будут открыты к тому времени“. По словам Владимира Света, к начале учебного года точно закончатся строительные работы на улицах Лиивалайа, Вана-Каламая, Сыпрузе пуйестеэ и на улице Техника. „Надеемся, что сможем открыть часть перекрестка в центре города. Но об этом расскажем чуть позже“, - повесил интригу вице-мэр Таллинна.

В прямом эфире программы Радио 4 ведущая Инга Пальмисте обсудила с Владимиром Светом планы на соединение улицы Уссимяэ и развязки Вяо. В запланированном проекте между этими двумя ветками должна появится новая дорога, которая позволила бы тем, кто едет по Пярнамяэ теэ или Нарвскому шоссе, не заезжая на улицу Кярбери, попадать на развязку Вяо. По словам Света, они от идеи не отказались, но на развитие этого проекта уйдет еще несколько лет, так как продолжаются активные дискуссии с департаментом транспорта. „Дело в том, что государство планирует построить развязку двухуровневой. Но мы считаем, что это не совсем удачное решение для жилых районов. Построить виадук рядом с жилыми домами, с нашей точки зрения, неприемлемо. К тому же постройка двухуровневой развязки будет очень дорогой“, - объяснил Владимир Свет.