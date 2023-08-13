21 год назад Таллиннское горсобрание отменило автоналог из-за хитрости автовладельцев. Получится ли у них провернуть что-то подобное сейчас?

Налогообложение транспортных средств — явление для Эстонии не новое. В прошлом это был местный налог: его ввели в 1996 году в Таллинне. Однако из-за того, что жители столицы регистировали автомобили в провинции с целью избежать выплат, в 2002 году налог отменили. Смогут ли автовладельцы делать что-то подобное сейчас, после введения нового налога на автомобили?