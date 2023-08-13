13.08.2023, 07:59
21 год назад Таллиннское горсобрание отменило автоналог из-за хитрости автовладельцев. Получится ли у них провернуть что-то подобное сейчас?(40)
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Налогообложение транспортных средств — явление для Эстонии не новое. В прошлом это был местный налог: его ввели в 1996 году в Таллинне. Однако из-за того, что жители столицы регистировали автомобили в провинции с целью избежать выплат, в 2002 году налог отменили. Смогут ли автовладельцы делать что-то подобное сейчас, после введения нового налога на автомобили?
Более двадцати лет назад таллиннская казна благодаря налогу на транспортные средства ежегодно пополнялась примерно на 37 миллионов крон.
Налог зависел от мощности двигателя. Ставка налога составляла 5 крон (32 евроцента) за киловатт в год. Например, за появившийся в то время на рынке внедорожник BMW X5 (231 л.с.) нужно было отдать 54 евро в год.