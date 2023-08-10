Депутат от Eesti 200 выступил за отказ от годового автомобильного налога

„Лично я считаю, что от этого ежегодного налога нужно вообще отказаться, что мы должны ограничиться разовым регистрационным сбором“, - заявил он.

„Что касается ежегодного налога, то я не вижу в нем рычагов, которые бы повлияли или обновили, так сказать, наш автопарк, поэтому мне скорее кажется, что он наказывает людей. Возьмем хотя бы сельских жителей, для которых автомобиль крайне необходим, потому что [в сельских районах] нет приличной транспортной сети“, - сказал Уйбо.