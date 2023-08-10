Депутат от Eesti 200 выступил за отказ от годового автомобильного налога(13)
По мнению члена экономической комиссии Рийгикогу Тоомаса Уйбо (входящая в правительство партия Eesti 200), налог на автомобили следует ввести только в виде разового регистрационного сбора, а ежегодный налог был бы наказанием для населения, пишет rus.err.ee.
„Лично я считаю, что от этого ежегодного налога нужно вообще отказаться, что мы должны ограничиться разовым регистрационным сбором“, - заявил он.
Депутат Рийгикогу пояснил, что идея налога на автомобили заключается в том, чтобы сделать устаревший автопарк Эстонии более экологичным.
„Что касается ежегодного налога, то я не вижу в нем рычагов, которые бы повлияли или обновили, так сказать, наш автопарк, поэтому мне скорее кажется, что он наказывает людей. Возьмем хотя бы сельских жителей, для которых автомобиль крайне необходим, потому что [в сельских районах] нет приличной транспортной сети“, - сказал Уйбо.