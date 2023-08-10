Для помощи взрослым с тяжелыми и глубокими нарушениями интеллекта будет создана услуга дневного и недельного ухода

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, новая услуга предложит альтернативу существующей и поддержит возможности родственников вернуться к работе и общественной жизни. „Мы должны разрабатывать решения, которые лучше ориентированы на индивидуальные потребности человека и позволяют снизить нагрузку на лиц, осуществляющих уход“, - добавила Рийсало.

Услуга дневного и недельного ухода направлена на людей с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, которым требуется высокий уровень ухода или присмотра (не менее 10 дней в месяц, 6 часов в день, 7 дней в неделю). В новых условиях эти люди смогут жить дома со своими близкими, пользуясь услугой специального ухода в соответствии со своими потребностями или потребностями своих близких. Цель услуги дневного и недельного ухода – обеспечить альтернативу стационарному дневному уходу, поддерживая при этом возможность близких работать и участвовать в жизни общества. Услугой можно пользоваться до 23 дней в месяц. Поставщик услуг должен предоставлять не менее одного куратора на 12 человек, в зависимости от потребностей людей их может быть больше.

Помимо прочего, изменения позволят снизить административную нагрузку на Департамент социального страхования и поставщиков услуг, поскольку вместо действующих сейчас четырех различных прейскурантов будет установлена единая цена за услугу дневного и недельного ухода. На сегодняшний день количество пользователей составляет порядка 200 человек.

Кроме того, в представленном на согласование проекте особый режим регистрации места жительства для тех людей, которые были зарегистрированы в закрывшихся в результате реорганизации учреждениях, оказывающих услугу круглосуточного специального ухода. В дальнейшем местные самоуправления смогут регистрировать новое место жительства этих людей с точностью до городского района или самоуправления.