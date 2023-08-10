Новости Эстонии
10.08.2023, 12:35

Женщина захотела купить через Facebook щенка, но осталась без денег

 (1)
Фотография иллюстративная
Фотография иллюстративная
ФОТО: Michiko Ishida | PantherMedia / Michiko Ishida

Пытаясь купить щенка по объявлению, жительница Пярнуского уезда лишилась крупной суммы.

9 августа в полицию поступило сообщение: жительница Пярнумаа нашла в социальной сети Facebook объявление о продаже щенка той-пуделя и заплатила продавцу за него 2 100 евро. Собаку она так и не получила, деньги вернуть тоже не вышло. Продавец на связь больше не выходит.

Полиция возбудило уголовное дело по статье „мошенничество“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.


Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии