Вдова погибшего в Силламяэском порту рабочего: мы не ищем виновных, нам нужно как-то поднять троих детей

На руки убитой горем молодой женщине и матери погибшего свалился шквал насущных проблем. Несмотря на невероятную боль, семье пришлось держаться мужественно: нельзя было травмировать троих детей, старшему из которых на тот момент даже не исполнилось семи лет. Молодые люди, строившая планы на жизнь, разумеется не обошлась без кредитов. Все эти выплаты тяжелым грузом свалились на плечи оставшейся без кормильца семьи.

С Дианой мы в первый раз встретились в апреле. Тогда она и рассказала о том, что произошло, не сдерживая слез. Но с публикацией пришлось повременить - шла активная стадия выяснения обстоятельств как со стороны Трудовой инспекции, так и со стороны полиции, и в интересах следствия мы замолчали на долгие четыре месяца. Но теперь история увидела свет.