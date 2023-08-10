10.08.2023, 11:54
На шоссе Таллинн-Нарва авария: столкнулись грузовик и легковой автомобиль
ФОТО: Скриншот из видео, автор: Роман Копылов
Сегодня в 09:44 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 202,5 километре Таллинн-Нарва произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.
В легковом автомобиле находились две женщины, одна из них пострадала и была доставлена в больницу. В грузовике пострадавших нет.
Движение было нарушено. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.