Новости Эстонии
10.08.2023, 11:54

На шоссе Таллинн-Нарва авария: столкнулись грузовик и легковой автомобиль

 (3)
Авария на шоссе Таллинн-Нарва
Авария на шоссе Таллинн-Нарва
ФОТО: Скриншот из видео, автор: Роман Копылов

Сегодня в 09:44 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 202,5 километре Таллинн-Нарва произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.

В легковом автомобиле находились две женщины, одна из них пострадала и была доставлена в больницу. В грузовике пострадавших нет.

Движение было нарушено. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии