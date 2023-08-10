Мошенники, звонившие с латвийского номера, выманили у женщины почти 10 000 евро

8 августа в полицию обратилась жительница уезда Ляэне-Вирумаа, которой позвонили с латвийского номера и сообщили о криптовалютных операциях на ее счете, за которые, по словам звонившего, ей придется заплатить комиссию.

Женщине предложили способ обойти их, введя PIN-коды в заранее оговоренном месте. Когда она это сделала, то обнаружила, что с ее счета списано 9650 евро.

Подробности этого случая мошенничества полиция выясняет в рамках уголовного дела.

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