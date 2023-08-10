Жители Эстонии покупают более новые и дорогие автомобили, чем соседи из Латвии и Литвы

„Возможно, это объясняется тем, что жители Эстонии склонны покупать более дорогие автомобили, чем их южные соседи. Опрос показал, что 29% жителей Эстонии готовы заплатить за свой следующий автомобиль более 20 000 евро, в то время как в Латвии и Литве эту сумму готовы заплатить 12% и 13% жителей соответственно, а большинство предпочло бы, чтобы их следующий автомобиль стоил менее 10 000 евро“, – сказала Саар.

Лизинг является несколько более популярным способом приобретения автомобиля в Эстонии (35% респондентов) по сравнению с Латвией и Литвой (18% и 11% соответственно), где большинство покупок автомобилей совершается за счёт сбережений. Например, 51% жителей Эстонии, 31% жителей Латвии и 25% жителей Литвы планируют взять свой следующий автомобиль в лизинг.

Электрические или гибридные автомобили используются меньшинством – 5% населения в Эстонии, 7% в Латвии и 8% в Литве. В основном это объясняется высокой стоимостью экологически чистого автомобиля и малой дальностью поездки. „Опрос показал, что к покупке экологичного автомобиля людей могли бы мотивировать более низкая цена и меньшие сопутствующие расходы, при этом для жителей Эстонии дополнительной мотивацией послужили бы налоговые льготы или государственная поддержка. И такая поддержка имеется: с 6 февраля Центр экологических инвестиций (KIK) предлагает субсидию в размере 4000 евро для автомобилей с нулевым уровнем выбросов, т. е. полностью электрических автомобилей и микроавтобусов. Кроме того, Swedbank поддерживает экологичный выбор, предлагая более низкие, чем обычно, процентные ставки по лизингу для автомобилей с выбросами CO₂ до 50 граммов на километр“, – говорит руководитель сферы лизинга для частных клиентов Swedbank Карин Саар .

Опрос, проведённый исследовательской компанией Norstat, показывает, что почти 80% жителей стран Балтии имеют или используют автомобиль, причём большинство из них выбирают бензин овые или дизельные машины. Если в Латвии и Литве преобладают дизельные автомобили – 45% и 49% жителей соответственно, то в Эстонии 38% населения предпочитают бензиновые автомобили.

Выбор более дорогого автомобиля объясняется также тем, что 61% жителей Латвии и 68% жителей Литвы планируют в качестве следующей покупки приобрести подержанный автомобиль, в то время как среди жителей Эстонии подержанный автомобиль планируют купить 46% респондентов, т. е. покупка нового несколько предпочтительнее. „26% жителей Эстонии планируют в качестве следующей покупки приобрести новый автомобиль, в то время как в Латвии 17%, а в Литве 12% опрошенных выбрали бы новый автомобиль“, – добавила Саар.

Многие жители стран Балтии хотели бы приобрести электромобиль в какой-то момент в будущем, 21% жителей Эстонии планируют сделать это более чем через десять лет, а 19% считают, что пересядут на электромобиль через 6–9 лет. 42% респондентов считают, что никогда не будут владеть электромобилем. „Однако очень позитивным является тот факт, что 92% жителей Эстонии, уже владеющих электрическим или гибридным автомобилем, планируют в качестве следующей машины также приобрести экологически чистый автомобиль, что означает, что те, кто выбрал электрический или гибридный автомобиль, не вернутся к бензиновому или дизельному топливу“, – сказала Саар.

В последние годы популярность электромобилей растет, на рынке появляются новые модели, расширяется инфраструктура зарядных станций. „Согласно статистике лизинга Swedbank, в прошлом году мы профинансировали покупку частными лицами более ста электромобилей. Информированность растёт, люди все больше осознают ежедневные расходы на свой транспорт, но цена является сдерживающим фактором. Поэтому важно следить за тем, какие субсидии и льготы предлагаются для того, чтобы побудить людей сделать выбор в пользу экологичности. Тем не менее, за первые шесть месяцев этого года мы уже профинансировали больше частных покупок электромобилей, чем за весь прошлый год. Наибольшей популярностью пользуются Tesla и Nissan“, – сказала Саар.

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