Трамвай № 6 продолжит работать и осенью

Трамвайные линии № 2 и 4 возобновят работу в начале сентября, а трамвайные линии № 1 и 3 - в начале октября. Город взвешивает возможность сохранить трамвайную линию № 6 на постоянной основе.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в настоящее время рассматривается возможность сохранения маршрута по Пярнускому шоссе и после того, как осенью будет восстановлено движение остальных трамваев.

„Много лет назад в Таллинне была трамвайная линия № 5, которая соединяла Копли с депо Вана-Лыуна. Пару десятков лет назад линия была закрыта из-за низкого спроса. Однако временная трамвайная линия № 6 показала, что спрос на трамвайный маршрут, соединяющий Копли и Пярнуское шоссе, снова есть. Самым большим препятствием для нас является пропускная способность конечной остановки Тонди – трудно найти место дополнительно к трамваям 3 и 4 линий, поэтому нам необходимо продумать, как будет выглядеть наша трамвайная сеть в целом после запуска трамвайной линии в порт и строительства развязки на переезде в Тонди“, - пояснил вице-мэр.

Строительство трамвайной линии в Старый порт началось в марте этого года. В результате будет построена новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 км, начинающаяся на пересечении улиц Кивисилла и Гонсиори и продолжающаяся до Пыхья пуйестеэ. Цель работ – сделать поездки на различных видах общественного транспорта более удобными, чтобы основные транспортные узлы Таллинна были связаны между собой, а пересадки были как можно более простыми.

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