Экономика
10.08.2023, 15:50

Прибыли банков неудержимо растут. Лаури Ляэнеметс обещает вступить в борьбу

 (50)
Позиция Лаури Ляэнеметса понятна: капитализация банков не изменится и в том случае, если будет принято решение частично обложить (дополнительным) налогом прибыль, полученную за счет процентных ставок.
Позиция Лаури Ляэнеметса понятна: капитализация банков не изменится и в том случае, если будет принято решение частично обложить (дополнительным) налогом прибыль, полученную за счет процентных ставок.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Все больше европейских стран посягают на сверхприбыли банков. Министр внутренних дел социал-демократ Лаури Ляэнеметс обещает, что во время начинающегося обсуждения госбюджета молчать не станет.

„Это никак нельзя считать обычной коммерческой деятельностью или возлагать всю ответственность исключительно на заемщиков“, - сказал Лаури Ляэнеметс изданию Delfi Ärileht. Литва уже утвердила налог на прибыль банков, Латвия обсуждает вопрос о введении такого налога. Чехия, Испания и с нынешней недели Италия также планируют ввести налог на высокие прибыли банков. Правда, Италия после высказанного недовольства и падения курса банковских акций была вынуждена изменить первоначальный план. В Европе в трудные времена банкам протягивали руку помощи, и теперь все чаще заходит речь идет о том, что настала их очередь помогать другим.

Казалось бы, правительство Эстонии уже приняло решение. Вместо того, чтобы облагать налогом банки, оно пошло по пути налогообложения сферы туризма и средств массовой информации. Правда, с 2025 года авансовый налог на прибыль увеличится с 14% до 18%.

Оставить комментарий Читать комментарии (50)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии