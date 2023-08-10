Прибыли банков неудержимо растут. Лаури Ляэнеметс обещает вступить в борьбу

„Это никак нельзя считать обычной коммерческой деятельностью или возлагать всю ответственность исключительно на заемщиков“, - сказал Лаури Ляэнеметс изданию Delfi Ärileht. Литва уже утвердила налог на прибыль банков, Латвия обсуждает вопрос о введении такого налога. Чехия, Испания и с нынешней недели Италия также планируют ввести налог на высокие прибыли банков. Правда, Италия после высказанного недовольства и падения курса банковских акций была вынуждена изменить первоначальный план. В Европе в трудные времена банкам протягивали руку помощи, и теперь все чаще заходит речь идет о том, что настала их очередь помогать другим.