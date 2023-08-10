ВИДЕО | Кая Каллас: период быстрого роста цен закончился

На пресс-конференции будут затронуты вопросы климата и энергетики, а также госбюджета.

По словам Каи Каллас, цены в июле упали по сравнению с июнем на 0,6 процента. По сравнению с прошлым годом рост цен замедлился с 9,2 процента в июне до 6,4 процента в июле. Годовая инфляция в июле стала самой низкой за почти 2 года. То есть, мы на верном пути.

Последние месяцы показывают, что период быстрого роста цен закончился, и мы пришли к среднему показателю по Европе.

Цена на газ снизилась за год на 67 процентов, цена на жидкое топливо 27 процентов. Средняя биржевая цена на электроэнергию по сравнению с прошлым годом упала на 66 процентов.

В июле рост зарплат был чуть больше 11 процентов, это означает, что за последние 12 месяцев средняя покупательская способность жителя Эстонии увеличилась примерно на 5 процентов. То есть покупательская способность растет быстрее, чем цены.

Решения правительства

Правительство приняло сегодня семь решений. Так, для обеспечения безопасности государства правительство дало согласие на применение исключения для экологической сети Natura при строительстве антенной системы на острове Осмуссаар. При этом это не значит, что она обязательно будет создана.

Кроме того, рабочая версия эстонской государственной энергетической и климатической программы до 2030 года (REKK 2030) была одобрена для представления в Европейскую комиссию.

Цель программы, поданной в Европейскую комиссию в 2019 году, состоит в том, чтобы предоставить эстонским гражданам, предприятиям и другим государствам-членам как можно больше информации о том, как Эстонское государство планирует достичь целей энергетической и климатической политики, согласованных в Европейском союзе. Обновленная рабочая версия REKK 2030 составлена ​​на основании законодательства, документов по развитию, прогнозов и исследований, связанных с национальными целями, которые изменились с 2019 года.