Новости Эстонии
10.08.2023, 10:25

Из Эстонии в Россию все чаще пытаются вывезти наличные, запчасти и моторное масло

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В Эстонию из России поступает большой объем изделий из стали, нефтепродуктов и удобрений. Товары, запрещенные к ввозу из России, теперь, согласно документам, поступают в Эстонию транзитом из Монголии, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии.

По словам таможенников, документы в порядке и нефтепродукты и удобрения ввозятся в Эстонию легально, пишет Rus.err.ee.

„Наибольшую озабоченность у нас сейчас вызывает, например, то, что частные лица пытаются вывозить и ввозить евро – средняя сумма составляет 5000-6000 евро. Очень много попыток вывоза моторного масла и запчастей для автомобилей, фильтров. Похоже, на той стороне очень серьезный дефицит этих товаров“, – рассказал ответственный за вопросы внешней границы Антс Кутти из Налогово-таможенного департамента.

С конца июня также запрещено вывозить в Россию автомобили с целью продажи, и на границе выявляется все больше машин с поддельными документами.

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