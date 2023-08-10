Пропавший в Таллинне 84-летний мужчина найден

Сообщалось, что Леонид ушел из своего дома в Ласнамяэ около 5 часов утра вчера в неизвестном направлении и не вернулся. Его мобильный телефон был выключен.

Полиция просит всех, кто видел Леонида, позвонить по телефону 112.

Около полудня поступило сообщение, что мужчина найден и с ним все в порядке.

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