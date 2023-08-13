Уже сегодня! На Штромке состоится летняя ярмарка и концерт

„На большой летней ярмарке в парке на Штромке богатый выбор товаров предложат почти сто продавцов. В 12 часов начнется бесплатный концерт, на котором выступят ученики вокальной студии FaSol, танцевальный ансамбль школы уличных танцев JJ-Street, дуэт Paulina & Miia, гость из Латвии Гинтс Ристамец и местный артист Эдуард Томан. В 12 часов также будет детский забег“ - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Летняя ярмарка на Штромке состоится 13 августа с 10 до 16 часов. Концерт начнется в 12 часов и продлится до конца ярмарки. Бесплатный детский забег Selver для детей в возрасте от 3 до 12 лет состоится с 12:00 до 13:15, старт от игрового корабля. Программа забега и регистрация: programm.ee

Дополнительная информация о ярмарке в Facebook: https://fb.me/e/19HeTzufu

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