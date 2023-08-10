Эстонец, латыш или литовец: кто получает больше денег после уплаты налогов?

„Это сравнение хорошо показывает, что при изменении налоговой политики соседних стран, особенно Литвы, сравнивать только зарплату „на бумаге“ или только зарплату „на руки“ недостаточно. Общую картину может сформировать только общая налоговая нагрузка, которую платят все стороны на конкретную зарплату — как работники, так и предприниматели. Сравнив страны Балтии, можно заметить, что в сегменте с более низкими доходами в Латвии уплачивается больше всего налогов“, — пояснила эксперт Финансового института Swedbank Эвия Кропа.

Конечно, следует учитывать и уплачиваемые работодателем налоги — при соответствующем уровне зарплаты самые высокие налоги, а именно 254 евро, в Эстонии, за ней сразу следуют Латвия с 177 евро и Литва с 13 евро. Оценив общее налоговое бремя как со стороны работодателя, так и со стороны работника, был сделан вывод, что наибольшая доля общих налогов на рабочую силу приходится на Латвию (33%), за ней следует Эстония (29%) и только потом — Литва (24%).

Если предположить, что сотрудник в каждой из трех стран Балтии получает зарплату в размере 750 евро до уплаты налогов без зарегистрированных иждивенцев, в Латвии зарплата „на руки“ составит около 618 евро, в Литве — 579 евро, а в Эстонии — 709 евро. Видно, что самая низкая налоговая нагрузка на работников в Эстонии, где удерживается 5% в виде налогов, а в Литве эта сумма составляет 23%.

Для того, чтобы оценить, насколько конкурентоспособной в настоящее время является политика налога на рабочую силу, реализуемая в Латвии и соседних странах, с точки зрения сотрудника и работодателя, Финансовый институт Swedbank провел сравнение двух уровней зарплаты — 750 евро и 1500 евро до уплаты налогов.

В этом году все три страны Балтии увеличили максимальный дифференцированный необлагаемый минимум — в Латвии до 500 евро, в Литве до 625 евро, а в Эстонии до 654 евро в месяц. Минимальная зарплата также увеличилась во всех трех странах: в Латвии до 620 евро, в Литве до 840 евро, а в Эстонии до 725 евро в месяц. С учетом налогов, применяемых в каждой стране, наемный работник без зарегистрированных иждивенцев в Латвии получает „на руки“ менее 535 евро, в то время как в Литве — 633 евро, а в Эстонии — почти 690 евро.

В основном это связано с тем, что в соседних странах размер льгот для получателей более низких зарплат сейчас больше. Например, в Эстонии необлагаемый минимум в размере 654 евро применяется к зарплатам до 1200 евро, в то время как в Латвии необлагаемый минимум в 500 евро начинает уменьшаться для зарплат, которые превышают 500 евро.

„Рассчитывая на случай, когда у получателя зарплаты в 750 евро зарегистрирован один иждивенец, наша ситуация меняется по сравнению с соседними странами, и общее налоговое бремя в Латвии становится несколько ниже, чем в Эстонии“, — подчеркнула Кропа.

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте средних доходов. Если предположить, что сотрудник зарабатывает 1500 евро в месяц до уплаты налогов без зарегистрированных иждивенцев, в Латвии можно рассчитывать получить 1097 евро „на руки“. В Литве такой сотрудник получил бы на 120 евро меньше, или 977 евро, а в Эстонии — на 147 евро больше, или 1244 евро.

В ситуации, когда у работника зарегистрирован один иждивенец, в Латвии он получает дополнительно 50 евро „на руки“ и разница с Эстонией немного выравнивается, а с Литвой становится еще больше, потому что в Литве нет налоговых льгот на иждивенцев. В Эстонии льготы предусмотрены, но только начиная со второго ребенка, кроме того они не применяются каждый месяц — эту переплаченную сумму подоходного налога можно взыскать раз в год, подав декларацию о доходах.

Если на бумаге (брутто зарплата) работник получает 1500 евро, то в виде налогов в Эстонии он заплатит 507 евро, в Латвии — 354 евро, а в Литве — 327 евро. То есть общее налоговое бремя самое высокое в Латвии (41%), затем следует Эстония (38%) и Литва (36%)

„Важен нюанс, что налоговая политика в Латвии предусматривает два уровня прогрессии — применяется дифференцированный необлагаемый минимум (чем больше зарплата, тем меньше необлагаемый минимум), и дополнительно увеличивается ставка подоходного налога при росте доходов. Моделируя ситуацию, когда сотрудник получает „на руки“ зарплату в размере 1000 евро, видно, что наибольшая общая налоговая нагрузка на рабочую силу (для работника и работодателя) приходится на Латвию (общие расходы 1666 евро), за ней следует Литва (1571 евро) и только потом Эстония (1508 евро)“, — заявила Кропа.

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