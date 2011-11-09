Министерство климата хочет запретить остановку на тротуарах и велодорожках

Согласно плану, остановка на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках в общем порядке будет запрещена. Исключение составят лишь те зоны, где места для стоянки или остановки обозначены устройствами, регулирующими дорожное движение.

До настоящего времени действовал принцип, согласно которому транспортное средство может остановиться на тротуаре для погрузки и выгрузки товара, даже если для этого нет условий организации дорожного движения.

„Места для остановки и погрузки-разгрузки товаров, обозначенные устройствами организации дорожного движения, могут быть оборудованы местными самоуправлениями, владельцем земли, предприятием или, например, квартирным товариществом“, - говорится в сообщении Министерства климата.