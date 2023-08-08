Новости Эстонии
08.08.2023, 12:49

ВНИМАНИЕ | В законе о дорожном движении грядут важные изменения, штрафы увеличатся вдвое

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Припаркованная машина на велодорожке - Таллинн на этой неделе
Припаркованная машина на велодорожке - Таллинн на этой неделе
ФОТО: Aivar Pau

Министерство климата направило на общественное обсуждение поправку к закону, запрещающую, в частности, парковку автомобилей на тротуарах, сообщает Forte.

Согласно плану, остановка на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках в общем порядке будет запрещена. Исключение составят лишь те места, где места для стоянки или остановки обозначены устройствами, регулирующими дорожное движение.

До настоящего времени действовал принцип, согласно которому транспортное средство может остановиться на тротуаре для погрузки и выгрузки товара, даже если для этого нет условий организации дорожного движения.

„Места для остановки и погрузки-разгрузки товаров, обозначенные устройствами организации дорожного движения, могут быть оборудованы местными самоуправлениями, владельцем земли, предприятием или, например, квартирным товариществом“, - говорится в сообщении Министерства климата.

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