08.08.2023, 12:49
ВНИМАНИЕ | В законе о дорожном движении грядут важные изменения, штрафы увеличатся вдвое(51)
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Министерство климата направило на общественное обсуждение поправку к закону, запрещающую, в частности, парковку автомобилей на тротуарах, сообщает Forte.
Согласно плану, остановка на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках в общем порядке будет запрещена. Исключение составят лишь те места, где места для стоянки или остановки обозначены устройствами, регулирующими дорожное движение.
До настоящего времени действовал принцип, согласно которому транспортное средство может остановиться на тротуаре для погрузки и выгрузки товара, даже если для этого нет условий организации дорожного движения.