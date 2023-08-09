Четверо неизвестных напали на молодого парня и ограбили



В понедельник, 8 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Курессааре на улице Пыхья четыре человека, личности которых не установлены, напали на 18-летнего парня, пострадавшего в результате нападения. Из кошелька пострадавшего вытащили 105 евро.