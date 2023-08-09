09.08.2023, 16:30
Четверо неизвестных напали на молодого парня и ограбили(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера на Сааремаа четверо неизвестных напали на молодого парня и ограбили его.
Об этом сообщила Ляэнеская префектура.
В понедельник, 8 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Курессааре на улице Пыхья четыре человека, личности которых не установлены, напали на 18-летнего парня, пострадавшего в результате нападения. Из кошелька пострадавшего вытащили 105 евро.
Обстоятельства произошедшего выясняются.