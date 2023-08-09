ЧП и криминал
09.08.2023, 16:30

Четверо неизвестных напали на молодого парня и ограбили

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

Вчера на Сааремаа четверо неизвестных напали на молодого парня и ограбили его.

Об этом сообщила Ляэнеская префектура.


В понедельник, 8 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Курессааре на улице Пыхья четыре человека, личности которых не установлены, напали на 18-летнего парня, пострадавшего в результате нападения. Из кошелька пострадавшего вытащили 105 евро.

Обстоятельства произошедшего выясняются.



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