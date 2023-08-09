ФОТО | В мастерской Ласнамяэ взрывом снесло дверь

Изнутри шел дым, пламени изначально не было. Когда спасатели прибыли на место, были слышны хлопки. Владелец на месте происшествия сообщил, что в мастерской находятся два баллона - с пропаном и с кислородом.

Спасатели начали с тушения пожара снаружи, чуть позже - внутри. Огонь локализовали. Выяснилось, что в мастерской загорелось основание стола, рядом находились электрооборудование и аэрозоли. Поскольку баллоны располагались вдали от очага возгорания, взрывы были связаны с аэрозолями.

Причиной возгорания, скорее всего, стала перегрузка электросети. К удлинителям, которые использовались для зарядки электрооборудования и аккумуляторов рабочих инструментов, было подключено слишком много устройств.