ЧП и криминал
09.08.2023, 17:40

ФОТО | В мастерской Ласнамяэ взрывом снесло дверь

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Взрыв в мастерской Ласнамяэ
Взрыв в мастерской Ласнамяэ
ФОТО: Päästeamet

Во вторник 8 августа в 18:42 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что ворота гаража мастерской на улице Пунане в Ласнамяэ снесло взрывом.

Изнутри шел дым, пламени изначально не было. Когда спасатели прибыли на место, были слышны хлопки. Владелец на месте происшествия сообщил, что в мастерской находятся два баллона - с пропаном и с кислородом.

Спасатели начали с тушения пожара снаружи, чуть позже - внутри. Огонь локализовали. Выяснилось, что в мастерской загорелось основание стола, рядом находились электрооборудование и аэрозоли. Поскольку баллоны располагались вдали от очага возгорания, взрывы были связаны с аэрозолями.

Взрыв в мастерской Ласнамяэ

Причиной возгорания, скорее всего, стала перегрузка электросети. К удлинителям, которые использовались для зарядки электрооборудования и аккумуляторов рабочих инструментов, было подключено слишком много устройств.

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