В озере Таммику утонул пожилой мужчина

В среду, 9 августа, в 12.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в озере Таммику в воде находится пожилой мужчина. Местные жители, услышав крики мужчины о помощи, немедленно вызвали спасателей. Прибывшие на место в 12.50 спасатели извлекли мужчину из воды. К сожалению, спасти его не удалось. Тело утонувшего было передано полиции, которая установит точную причину смерти.

В этом году в Эстонии утонуло уже 28 человек, 21 из них был в возрасте 50 лет и старше. За тот же период прошлого года утонуло 27 человек, 17 из них были в возрасте 50 лет и старше.

При плавании на глубине переоценивать состояние своего здоровья и физическую форму может быть опасно для жизни. Для людей пожилого возраста, а также для тех, кто имеет слабую физическую подготовку, безопаснее плавать вместе с сопровождающими недалеко от берега и поддерживать с ними контакт. Утопающий, все силы которого уходят на то, чтобы удержаться на плаву, как правило, не зовет на помощь. Понять, что человек тонет, можно по тому, что его голова время от времени показывается над водой, и, вынырнув на поверхность, он отчаянно пытается вдохнуть.