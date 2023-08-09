В Нымме произошла авария с участием трех авто

08.08 в 15.52 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Вабадузе пуйестеэ в Нымме столкнулись три автомобиля, один из автомобилей дымил и из него вытекала охлаждающая жидкость. К прибытию спасателей движение было восстановлено, а утечку покрыли абсорбентом. Медики осмотрели людей, попавших в аварию, и, к счастью, все пострадавшие отделались лишь царапинами и испугом.