В Нымме произошла авария с участием трех авто
Вчера в Нымме столкнулись три автомобиля, два из которых получили сильные повреждения. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал.
08.08 в 15.52 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Вабадузе пуйестеэ в Нымме столкнулись три автомобиля, один из автомобилей дымил и из него вытекала охлаждающая жидкость. К прибытию спасателей движение было восстановлено, а утечку покрыли абсорбентом. Медики осмотрели людей, попавших в аварию, и, к счастью, все пострадавшие отделались лишь царапинами и испугом.
Одна из машин получила незначительные повреждения, две другие пострадали более серьезно. Спасатели использовали гидравлические аварийно-спасательные инструменты, чтобы выгнуть металлические части помятых машин. Поэтому участники ДТП смогли уехать с места происшествия своим ходом после завершения работы полиции.
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