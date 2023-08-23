Пропавшая пожилая женщина найдена мертвой

Во вторник, 8 августа, в 20.45 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из своего дома в деревне Треймани в волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда ушла 91-летняя Элеонора. Родственники, зная о привычке пожилой женщины прогуливаться по берегу моря недалеко от дома, поспешив туда, нашли ее обувь, однако, местонахождение Элеоноры было неизвестно. Поиски женщины с использованием вертолета не дали результатов.