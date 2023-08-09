ФОТО | Мужчина поджег свою квартиру

Руководитель по коммуникации Спасательного департамента Сийм Палу сообщил, что вчера в 15:16 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из окна пятиэтажного дома на улице Ластеайя в Локса валит густой черный дым. „Звонивший утверждал, что владелец квартиры сам ее поджег“, - сказал Палу. Он добавил, что на вызов откликнулись спасательные команды из Кехра, Колга, Локса и Мууга.

На потолке квартиры был установлен дымовой датчик, но к моменту прибытия спасателей он расплавился от воздействия высокой температуры и перестал работать. „Квартира сильно пострадала от дыма, копоти и огня“, - добавил он.

По словам Палу, хозяина квартиры усадили в машину скорой помощи для проверки состояния его здоровья. „Этот человек признался полиции, что поджег квартиру“, - сказал Палу.

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