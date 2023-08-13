ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могут ли посторонние люди собирать грибы в моем лесу или во дворе моего хутора?(5)
Право на доступ к природе, которая является национальным достоянием, имеет каждый человек. Собирать дары природы разрешается, однако на частной территории владелец может запретить это делать. Осенью, когда грибники-ягодники массово устремляются в лес, они могут оказаться на частной земле, в лесу не всегда можно понять, разрешено в нем находиться или нет, пишет издание Maakodu.
В Эстонии более половины лесов находятся в частном владении. Нахождение на частной территории и сбор даров природы на ней ограничены необходимостью защищать как частные, так и общественные интересы (защита государства, охрана природы). Закон о праве пользования частными земельными владениями разъясняет многие ситуации, которые могут возникнуть. Находящиеся на чужой земле люди обязаны придерживаться общего правила: находиться на ней можно только с разрешения владельца.