ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Могут ли посторонние люди собирать грибы в моем лесу или во дворе моего хутора?

Право на доступ к природе, которая является национальным достоянием, имеет каждый человек. Собирать дары природы разрешается, однако на частной территории владелец может запретить это делать. Осенью, когда грибники-ягодники массово устремляются в лес, они могут оказаться на частной земле, в лесу не всегда можно понять, разрешено в нем находиться или нет, пишет издание Maakodu.