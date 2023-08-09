Lidl будет предлагать многодетным семьям дополнительные льготы. Какие скидки ожидаются?

Об особых предложениях для владельцев Perekart будут сигнализировать электронные ценники и вывески в магазинах, а также информация на сайте Lidl, в печатных буклетах Lidl и в социальных сетях.

„Мы знаем, что рост цен в Эстонии особенно болезненно отразился на семьях с тремя и более детьми. Чтобы помочь родителям и расширить их возможности покупать качественные и полезные для здоровья продукты, мы начали сотрудничать с Союзом многодетных семей Эстонии. Мы надеемся, что это сотрудничество, кроме всего прочего, поможет им намного более выгодно купить всё необходимое к началу нового учебного года“, — сказала представитель Lidl Eesti Катрин Сеппель.

„Lidl — быстро развивающееся предприятие, которое своими предложениями значительно увеличивает возможности многодетных семей. Мы рады приветствовать в кругу партнёров Perekart самую новую сеть розничных магазинов Эстонии. Мы хотим, чтобы как можно больше семей проторили себе дорогу в эти магазины“, – сказала Ааге Ыунап, президент Союза многодетных семей Эстонии.

Скидка 10% в магазинах Lidl распространяется на всю косметику и средства гигиены Cien, школьные товары Back to School, товары для малышей Lupilu и детскую одежду Pepperts. Кроме того, владельцы Perekart смогут каждую неделю покупать со скидкой 10% отдельные фрукты или овощи.

Чтобы воспользоваться льготой, владельцу Perekart не нужно ничего делать, надо просто предъявить свою Perekart на кассе. Соответствующая маркировка будет использоваться также в еженедельных каталогах предложений Lidl, которые можно найти в магазинах, на сайте www.lidl.ee и в приложении Lidl Plus.

С информацией о предложениях, действующих для владельцев Perekart, можно ознакомиться на сайте Lidl и Perekart, в каталогах предложений в магазинах Lidl, в социальных сетях и на информационных табличках в магазинах.

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