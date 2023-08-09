Новости Эстонии
09.08.2023, 13:41

Деньги горят. Эстония отправит в печь неиспользованные вакцины от коронавируса на несколько миллионов евро

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Просроченные вакцины сгорят в высокотемпературных поворотных печах.
Просроченные вакцины сгорят в высокотемпературных поворотных печах.
ФОТО: AS Epler & Lorenz

Касса здоровья вынуждена отправить в этом году на Тартуский завод по сжиганию опасных отходов просроченные вакцины от коронавируса, стоимость которых оставляет не менее 20 миллионов евро, пишет издание Eesti Päevaleht.

В Эстонии значительно снизился интерес к вакцинации от коронавируса после того, как преобладающим стал штамм омикрон, однако по договору о поставках страна обязана покупать вакцины.

Компания Magnum Logistics, являющаяся партнером Кассы здоровья, заказала у предприятия Epler & Lorenz утилизацию неиспользованных доз вакцины. „Вакцины будут утилизированы вместе с другими отходами в поворотной печи, температура в которой доходит до 1350 градусов. Под воздействием ультравысокой температуры уничтожаются все потенциально вредные для окружающей среды вещества. Образующиеся в результате горения газы проходят тройную очистку“, - сказала представитель Epler & Lorenz Хелен Сымерик, описывая процесс уничтожения вакцин.

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