Деньги горят. Эстония отправит в печь неиспользованные вакцины от коронавируса на несколько миллионов евро

В Эстонии значительно снизился интерес к вакцина ции от коронавируса после того, как преобладающим стал штамм омикрон, однако по договору о поставках страна обязана покупать вакцины.

Компания Magnum Logistics, являющаяся партнером Кассы здоровья, заказала у предприятия Epler & Lorenz утилизацию неиспользованных доз вакцины. „Вакцины будут утилизированы вместе с другими отходами в поворотной печи, температура в которой доходит до 1350 градусов. Под воздействием ультравысокой температуры уничтожаются все потенциально вредные для окружающей среды вещества. Образующиеся в результате горения газы проходят тройную очистку“, - сказала представитель Epler & Lorenz Хелен Сымерик, описывая процесс уничтожения вакцин.