09.08.2023, 13:41
Деньги горят. Эстония отправит в печь неиспользованные вакцины от коронавируса на несколько миллионов евро(36)
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Касса здоровья вынуждена отправить в этом году на Тартуский завод по сжиганию опасных отходов просроченные вакцины от коронавируса, стоимость которых оставляет не менее 20 миллионов евро, пишет издание Eesti Päevaleht.
В Эстонии значительно снизился интерес к вакцинации от коронавируса после того, как преобладающим стал штамм омикрон, однако по договору о поставках страна обязана покупать вакцины.