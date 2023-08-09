В Эстонии все больше попыток мошенничества с налогом с оборота

За первые семь месяцев этого года Налогово-таможенный департамент проверил и проконсультировал 5000 предприятий, в результате чего сумма первоначально заявленных предприятиями обязательств по уплате налога с оборота увеличилась на 35,8 млн евро. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6 млн евро больше, чем за весь прошлый год, пишет rus.err.ee.

По словам Кристи Вескус из Налогово-таможенного департамента, больше всего ошибок было обнаружено в ходатайствах о возврате налога с оборота, которые предприятиям пришлось исправлять более чем в 900 случаях на общую сумму 18,4 млн. евро.

„Что касается других правонарушений, то наиболее распространенными способами уклонения от уплаты налогов по-прежнему являются вывод денег из предприятия для зарплат в конвертах, либо путем сокрытия оборота, либо при помощи фиктивных счетов закупки“, – добавила Вескус.

Всего по состоянию на начало 2023 года департамент определил около 20 000 предприятий как имеющих потенциальные риски по налогу с оборота. По оценкам, они могут нанести государству ущерб на общую сумму 94,4 млн евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .