Мэр Нарвы Катри Райк: Сокращенные учителя могли бы пойти работать на завод и в социальную сферу(35)
„Для города нет ничего важнее рабочих мест“, — говорит мэр Нарвы Катри Райк. Согласно статистике, в Нарве с этим негусто. За год нарвские предприятия потеряли около 700 рабочих мест. Райк признает, что некоторые предприятия закрылись из-за расположения Нарвы и войны, - пишет Delfi Ärileht.
Однако из регистра Налогового департамента видно, что много сокращений/увольнений случилось в детских садах Нарвы. „Мы упорядочиваем нашу систему образования“, — говорит Райк. Закрыли три детских сада и объединили два. Причина – сокращение населения приграничного города. В то время как половина эмигрантов отправляются в Таллинн в поисках лучшей жизни, другая половина „эмигрирует“ на кладбище.
Райк говорит, что число жителей Нарвы волнообразно росло в 1950-е годы, когда были построены сначала гидроэлектростанция, а затем Балтийская электростанция, и произошел рост „Балтийца“. Теперь неизбежно, что эти люди уходят из жизни. В прошлом году в Нарве умерло 900 человек, родилось только 270. Поэтому предстоит закрыть еще две школы. По словам Райк, в образовательной и культурной системе города по-прежнему много социальных рабочих мест. „Одна тетенька берет твое пальто, другая записывает, что ты ходил в бассейн, а третья дает тебе билет“, — приводит она пример. Городу необходимо сократить расходы, чтобы справиться с инфляцией.
„Это далеко не все“, — говорит Райк об изменениях в системе образования. В 2024 году необходимо будет перейти на эстоноязычное обучение, и тогда, по словам Райк, картина станет еще более сложной. По оценкам, это оставит без работы около 150 учителей. „Тяжело будет и в Кохтла-Ярве, Силламяэ, Ласнамяэ в Таллинне и т.д.“, — перечисляет она.
Райк также считает, что учителя, потерявшие работу в результате образовательной реформы, не останутся без работы. Население города стареет, а реформа системы ухода создаст новые рабочие места. Часть работников образования проходит переподготовку на социальных работников. Рабочие места также создаст строящийся в городе завод по производству магнитов. Уже в конце 2024 года должен состояться набор до 400 работников, в перспективе на заводе будет работать тысяча человек. По словам Райк, учителя также могут пойти работать на завод. Он приводит пример того, что заводской специалист по качеству, безусловно, может иметь профессию учителя, быть дисциплинированным и ориентированным на точность.
Хотя рабочие места зарегистрированных в Нарве предприятий и население города сокращаются, число налогоплательщиков увеличивается. Причиной, вероятно, можно назвать успешные поиски работы нарвитянами за пределами города. Тенденция не нова. Это показывает и статистика прошлых лет, которой пользуется и Райк: 1700 человек приезжают на работу в Нарву, а 6000 человек уезжают на работу за пределы Нарвы, что также отражается в доходах города. Подоходный налог, собранный с населения, на 1,5 млн евро больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Райк подчеркивает, что Нарва всегда очень консервативно относилась к доходам бюджета. „Мы не из тех, кому приходится рефинансировать свои кредиты за счет других кредитов“, — говорит Райк. Он подтверждает, что сокращение рабочих мест не принесло городу угрозы банкротства или вселенской катастрофы.
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