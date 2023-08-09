Мэр Нарвы Катри Райк: Сокращенные учителя могли бы пойти работать на завод и в социальную сферу

Однако из регистра Налогового департамента видно, что много сокращений/увольнений случилось в детских садах Нарвы. „Мы упорядочиваем нашу систему образования“, — говорит Райк. Закрыли три детских сада и объединили два. Причина – сокращение населения приграничного города. В то время как половина эмигрантов отправляются в Таллинн в поисках лучшей жизни, другая половина „эмигрирует“ на кладбище.

Райк говорит, что число жителей Нарвы волнообразно росло в 1950-е годы, когда были построены сначала гидроэлектростанция, а затем Балтийская электростанция, и произошел рост „Балтийца“. Теперь неизбежно, что эти люди уходят из жизни. В прошлом году в Нарве умерло 900 человек, родилось только 270. Поэтому предстоит закрыть еще две школы. По словам Райк, в образовательной и культурной системе города по-прежнему много социальных рабочих мест. „Одна тетенька берет твое пальто, другая записывает, что ты ходил в бассейн, а третья дает тебе билет“, — приводит она пример. Городу необходимо сократить расходы, чтобы справиться с инфляцией.

„Это далеко не все“, — говорит Райк об изменениях в системе образования. В 2024 году необходимо будет перейти на эстоноязычное обучение, и тогда, по словам Райк, картина станет еще более сложной. По оценкам, это оставит без работы около 150 учителей. „Тяжело будет и в Кохтла-Ярве, Силламяэ, Ласнамяэ в Таллинне и т.д.“, — перечисляет она.