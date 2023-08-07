Ида-Вирумаа потерял 2000 рабочих мест. Среди сокращенных - педагоги, и теперь их альтернатива - завод и дома по уходу?

По просьбе Ärileht Департамент статистики составил обзор того, сколько рабочих мест было утеряно в самоуправлениях Эстонии. Если сравнить июнь этого года с июнем прошлого года, то окажется, что самая большая потеря рабочих мест приходится на Харьюмаа. Но и население здесь - вне конкуренции - самое многочисленное в стране, и, учитывая количество рабочих мест, нынешний дефицит не может сильно сказаться на бюджетах самоуправлений или жизни людей. В верхней части таблицы город Таллинн, потерявший 950 рабочих мест за год. При более чем 330 000 рабочих мест, в столице сокращение составляет менее 1%.