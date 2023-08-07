Новости Ида-Вирумаа
07.08.2023, 18:58

Ида-Вирумаа потерял 2000 рабочих мест. Среди сокращенных - педагоги, и теперь их альтернатива - завод и дома по уходу?

 (23)
Ида-Вирумаа обслуживают компании, связанные со сланцевой промышленностью. Они будут продолжать это делать, но уже не только со сланцем. VKG планирует завод по производству биопродуктов, Enefit Power строит химическую промышленность. В уезде с сокращением рабочих мест количество сотрудников в обеих компаниях растет.
Ида-Вирумаа обслуживают компании, связанные со сланцевой промышленностью. Они будут продолжать это делать, но уже не только со сланцем. VKG планирует завод по производству биопродуктов, Enefit Power строит химическую промышленность. В уезде с сокращением рабочих мест количество сотрудников в обеих компаниях растет.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Снижение спроса и потребность в экономии привели к тому, что в прошлом году в Эстонии были уволены тысячи людей. Учитывая численность населения, увольнения происходят интенсивнее всего в Ида-Вирумаа. Однако в уезде катастрофы не ощущается и намечается новый подъем, пишет Delfi Ärileht.

По просьбе Ärileht Департамент статистики составил обзор того, сколько рабочих мест было утеряно в самоуправлениях Эстонии. Если сравнить июнь этого года с июнем прошлого года, то окажется, что самая большая потеря рабочих мест приходится на Харьюмаа. Но и население здесь - вне конкуренции - самое многочисленное в стране, и, учитывая количество рабочих мест, нынешний дефицит не может сильно сказаться на бюджетах самоуправлений или жизни людей. В верхней части таблицы город Таллинн, потерявший 950 рабочих мест за год. При более чем 330 000 рабочих мест, в столице сокращение составляет менее 1%.

Гораздо более серьезная цифра — 687 уволенных с предприятий города Нарвы, занимающего второе место. Поскольку в Нарве около 18 000 рабочих мест, снижение составляет 4%. Высокие места в негативном рейтинге также занимают город Кохтла-Ярве, предприятия которого также потеряли 4% своих рабочих мест за год, и Силламяэ, где снижение составляет целых 7%. Нет сомнения, что многие люди из фирм Ида-Вирумаа вынуждены искать новую работу. Всего на предприятиях шести самоуправлений уезда сократилось 1955 рабочих мест. Только в двух самоуправлениях удалось увеличить количество рабочих мест на 312.

Оставить комментарий Читать комментарии (23)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии